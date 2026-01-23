北京の街中を白バイで颯爽と走る女性警察官

北京市公安・交通管理局によると、白バイチームが拡大し続けており、隊員は6年前の185人から、現在は約900人まで増えた。なかでも、「95後(1995－99年生まれ)」の約40人からなる女性警察官白バイチームが白バイに乗って、北京を守るために、街中を颯爽と走り回っている。北京日報が伝えた。

白バイに乗る女性警察官の身長は平均170センチで、毎日、白バイに乗って、鼓楼や景山公園、北京工人体育場、三里屯といった文化・観光スポット、ファッションストリートを走り回り、交通整理や事故処理、治安維持、市民へのサポートといった任務をこなしている。

女性警察官にとって、市民へのサポート提供は一番多い任務だ。白バイ隊員の劉若卿さんは、「道案内や落とし物の返却、Q＆A、体調を崩した人の緊急搬送、迷子捜しなど、どんなことでも、風の日も雨の日も、真剣に取り組んでいる」と話す。

鼓楼や景山公園、什刹海などで交通整理を行っている女性警察官の張鈺さんは、優しい笑顔が素敵であるほか、テキパキと仕事をこなすため、注目を集めている。そんな彼女は、「注目されているということは、責任も重くなるということ。自分にもっと厳しくし、さらに真剣に仕事に取り組みたい」とした。 （編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月23日