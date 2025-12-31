高まり続ける中国の女性の健康水準　妊産婦の死亡率が更に5.3％低下

中国国家統計局が12月30日に発表した2024年「中国女性発展綱要（2021—30年）」の統計モニタリング報告によると、中国の女性の健康水準は持続的に向上し、妊産婦の健康管理水準も高まり続けている。新華社が伝えた。

報告書によると、非常に危険な重症の妊産婦の治療能力と質が高まっており、妊産婦の命の安全が保障されるようになっている。2024年、妊産婦の死亡率は10万分の14.3と、2023年と比べて5.3％低下した。

2024年、ブライダルチェックを受けた女性の割合は77.1％と、前年比で0.5ポイント上昇した。妊産婦システム管理率は94.9％で同0.4ポイント上昇、出産前検査率は93.5％で同2.2ポイント上昇した。妊産婦の入院分娩率は99.9％の高水準をキープしている。産後検診率は97.3％で、0.3ポイント上昇した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月31日