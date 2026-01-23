春節控え、赤いお年玉袋が爆売れ中 世界の約80％のお年玉袋が湖南省邵東産
人民網日本語版 2026年01月23日13:03
春節(旧正月、今年は2月17日)まで1ヶ月を切り、世界の市場では、赤いお年玉袋のニーズが急上昇している。湖南省邵東市で最大の規模を誇るお年玉袋メーカーの展示ホールを訪れると、多種多様なお年玉袋がずらりと並べられていた。午年の春節を迎えるに当たり、同メーカーは、干支の馬をテーマにした一連のお年玉袋を打ち出している。
生産工場では、機械が24時間稼働し、作業員は交代制で勤務して急ピッチで生産を進めている。現時点で、受注は3月までいっぱいになっているという。邵東市で生産されたお年玉袋は、中国国内で販売されているほか、欧米や東南アジアの19ヶ国・地域に輸出されており、世界シェアは約80％に達している。（編集KN）
「人民網日本語版」2026年1月23日
