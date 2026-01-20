2026年自貢ランタンフェスティバルがまもなく開幕

四川省自貢市で第32回自貢国際恐竜灯会（ランタンフェスティバル）が1月23日に正式に開幕する。現時点で、ランタンのオブジェの設置が全て完了している。今回は奥深い無形文化遺産や華夏文明を深く掘り下げ、イルミネーションや絞り染めの「扎染」、切り紙といった無形文化遺産の技術と、有名な神話や詩、歴史的物語とを革新的に融合させたテーマ別の特色あるランタンセット200組以上が美しく輝いている。（編集KN）

長さ180メートルの中国の古代伝説に登場する英雄「木蘭（ムーラン）」をテーマにしたランタン。木蘭の雄姿と威厳を放つ白馬が見事なコラボを見せている（撮影・叢雨萌）。

「匠の心・無形文化遺産」をテーマにした中国に伝わる瑞獣「白沢」のランタン（写真提供・自貢文旅発展集団）。

「人民網日本語版」2026年1月20日