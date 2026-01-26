日本で飼育中のパンダが最終観覧日　27日に中国返還へ

日本の上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ「暁暁（シャオシャオ）」と「蕾蕾（レイレイ）」は1月25日、最終観覧日を迎えた。当日は大勢の人々が、2頭に別れを告げるため同園を訪れた。2頭のパンダは、27日に日本を出発し、中国への返還が予定されている。新華網が伝えた。

25日の観覧者数は4400人に制限されていたが、予約応募者はその24.6倍にあたる10万人を超え、1日あたりの予約応募者数として最多となった。上野動物園で来園者を取材したところ、観覧の抽選には外れたものの、パンダを少しでも近くで感じたくて、わざわざやって来たという来園者も多かった。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月26日