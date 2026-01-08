インドネシアで初めてのパンダの赤ちゃん誕生

インドネシア西ジャワ州ボゴールのタマンサファリで現地時間の1月6日、「パンダの赤ちゃん誕生メディア発表会」が行われ、赤ちゃんの様子を伝える動画がスクリーンに大写しになった。インドネシア政府は同日、「インドネシアで初めてとなるジャイアントパンダの赤ちゃんが2025年11月27日17時に誕生し、現在、健康状態は良好」と発表。このパンダはインドネシアで飼育されている雄パンダ「彩陶（ツァイタオ）」と雌パンダ「湖春（フーチュン）」の間に生まれた赤ちゃんで、中国とインドネシアのジャイアントパンダ保護・繁殖協力が重要な進展を遂げたことを示している。中国新聞網が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月8日