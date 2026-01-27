上海・香港間直通「緑皮車」Z99号が高速列車D99号に切り替わり、初運行

復興号CR200J型高速列車D99号が1月25日午後5時時43分、上海南駅を出発し広州白雲駅へと向かった。中国国家鉄路集団の計画に基づき、中国鉄道の新ダイヤが1月26日から実施され、29年近く運行されてきたZ99/100号直通特快列車は高速列車D99号に切り替えられた。「緑皮車（旧型客車）」のZ99/100号列車は、1997年5月19日から、上海と香港・紅磡間を隔日で往復し、中国鉄路上海局集団上海客運区間滬港車隊が運行を担当した。25T型客車を採用し、滬昆（上海-雲南省昆明）・京広（北京-広東省広州）・広深（広東省広州-深セン）鉄道と香港MTR（地下鉄）東鉄線を経由する全長1991キロメートルの路線だった。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月27日