スターマー英首相が今日から訪中　外交部が日程と中国側の期待を説明

中国外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は27日の定例記者会見で、李強総理の招待を受けて、英国のスターマー首相が1月28日から31日まで中国を公式訪問することを発表し、その日程と中国側の期待について、次のように説明した。

習近平国家主席は2024年8月、スターマー首相と電話会談を行い、同年11月にはリオデジャネイロで開催されたG20首脳会議の期間中にスターマー首相と会談し、中英関係を改善・発展の軌道へと導いた。

国際情勢が混迷する現在、共に国連安保理常任理事国である中国と英国が意思疎通を保ち、協力を強化することは、両国民の共通利益にかない、世界の平和と安定、発展の促進にも資する。スターマー首相の今回の訪中は、8年ぶりの英国首相訪中となる。訪問期間中、習近平国家主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長がそれぞれスターマー首相と会談し、二国間関係及び関心を共有する問題について踏み込んだ意見交換を行う。スターマー首相は北京のほか、上海も訪問する。

英労働党政権は発足以来、連続性があり持続的で戦略的な中英関係を発展させる意向を明確に示し、両国間の対話と協力を積極的に推進してきた。中国側は今回の訪問を契機に、英側と政治的相互信頼を増進し、実務協力を深め、中英関係の健全かつ安定的な発展の新たな章を共に切り開き、手を携えて、世界の平和・安全・安定にしかるべき努力と貢献を行うことを望んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月28日