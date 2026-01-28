2025年における中国の出入国者数が過去最多の延べ約7億人に

中国国家移民管理局が今月28日に開いた記者会見で、2025年、中国全土の移民管理機関が審査した出入国（境）者の数は前年同期比14.2％増の延べ6億9700万人に達し、過去最多を記録したことが明らかになった。そのうち延べ3億3500万人は中国大陸部の住民で、前年比15.1％増だった。香港・澳門（マカオ）・台湾地区の住民は前年比10.1％増の延べ2億7900万人、外国人は同26.4％増の延べ8203万5000人だった。ビザ免除措置対象国の外国人は延べ3008万人で、入国した外国人の73.1％を占め、前年比49.5％増だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月28日