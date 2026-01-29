中国東北エリアで最も魅力的な「裏庭」長白山

森林と雪原からなる「林海雪原」を横断したり、白く輝く霧氷の木々が両岸に続く川をボートで下ったり、頂上のカルデラ湖「天池」の雪景色を楽しんだり、ログハウスのオンドルの上で寝たりと、冬の吉林省長白山を訪れると、童話の中のような美しい氷と雪の世界を存分に楽しむことができる。

長白山の奥地に位置する白山市は、延々と連なる山々に抱かれているような佇まいの都市だ。その森林率は84.6％で、中国の地級市（省と県の中間にある行政単位）の中では最高となっている。

白山市には国家級森林公園が10ヶ所、国家級自然保護区が6ヶ所あり、松花江や鴨緑江といった川が流れ、天然の鉱泉が200ヶ所以上あり、渓流は無数に流れ、東北エリアで最も魅力的な「裏庭」となっている。

冒険や探検を楽しみたいという人には干飯盆国家森林公園がおすすめだ。

露水河国家森林公園に行って、アジア最大の手つかずのチョウセンゴヨウ林の中をゆっくりと散歩するというのも最高のひと時となるだろう。

「ミネラルウォーター」の川をボートで下るのも最高の体験となる。川底まで見えるほど透き通った水が流れ、四季を通じて、一定の温度を保つ川をボートに乗ってゆっくりと下ると、大自然に抱かれているようなぬくもりを感じることができる。

1000種類以上の薬草が肥沃な大地に根を張り、黙々と養分を吸収している。なかでも最も有名なのが、薬用植物の代表格として「百草の王」と呼ばれるオタネニンジンだ。

オタネニンジンをじっくりと楽しみたいと思う人は、オタネニンジンを使ったフルコース料理を食べて、「医食同源」の知恵を心ゆくまで味わってみよう。

「最も美しい国境の道」と呼ばれている331国道を進むと、沿道には中国で唯一の朝鮮族自治県である長白朝鮮族自治県がある。

そして林海の奥深くに位置する錦江木屋村には、長白山において保存状態が最も良く、規模が最大の木造民家群がある。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月29日