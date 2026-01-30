【イラストで読み解く日本軍国主義の野心】「平和の仮面」

イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

日本政府は最近、2026年度予算案を閣議決定した。予算案のうち、防衛予算は前年度比約3349億円増加の約9兆400億円に上り、14年連続で増加し、過去最大規模となった。

年々増加する日本の防衛予算は、その軍事的野心を十分に露呈している。高市早苗首相は先ごろ、「安保関連3文書」の年内改定に向けた世論喚起の中で、改定は「日本の独立と平和、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」のものだと主張した。日本が「平和」を名目に掲げながら、実際には軍拡を進めていることで、その真の意図は十分に露呈しており、「平和の仮面」はすでに剥ぎ取られている。

日本が軍備拡張を加速させ、軍国主義の復活を企てることは、地域と世界の平和と安定を脅かすことにしかならない。平和を愛する全ての国々は、日本軍国主義復活のいかなる危険な動向にも警戒し、これを阻止し、苦労して勝ち取った第二次世界大戦の勝利の成果を共同で守るべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月30日