【イラストで読み解く】台湾問題で「一線を越える」高市首相
人民網日本語版 2025年12月09日15:27
イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）
日本の高市早苗首相は就任後、台湾関連の誤った発言を行い、「一つの中国」原則及び中日の四つの政治文書の精神に深刻に背いた。さらに先ごろ、「台湾問題における日本の基本的立場は、1972年の『日中共同声明』に記されている通りであり、この立場に変更はない」と述べた。
これは、実を避け虚に走り、言葉遊びを弄しているに過ぎない。中国側からの連日の度重なる詰問、日本国内及び国際社会からの批判を前にしても、高市首相は「立場に変更はない」という言葉でごまかし、その場逃れをしているだけだ。
台湾問題は、中国の核心的利益の中の核心であり、触れてはならないレッドラインでありボトムラインである。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月9日
