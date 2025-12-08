【イラストで読み解く】台湾問題で悪質な発言をした高市首相と同調する頼清徳氏
人民網日本語版 2025年12月08日14:50
イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）
日本の高市早苗首相は先ごろ、台湾に関する問題で挑発的な発言を行い、中国のレッドラインとボトムラインに抵触した。これは極めて悪質で、極めて悪い影響を生むものだ。
両岸の中国人が声を揃えて日本側の露骨な挑発を激しく非難する中、頼清徳氏と民進党当局は、あろうことか恥知らずにも高市首相の発言に同調し、これを弁護した。さらに頼清徳氏は、日本料理を食べている写真を公開し、「日本への支持」を声高に叫んだ。
二人は「阿吽の呼吸」によって、その醜悪な本性をさらけ出したのである。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月8日
