「竪店」国際ショート動画センターを訪ねて　上海

1月29日、上海国際ショート動画センター（マイクロドラマ撮影拠点）を取材した。同センターがまとめたところによると、昨年、同センターは累計300以上の制作チーム（うち15チームは海外のチーム）を受け入れ、ピーク時には1日あたり8〜10のチームが同時に撮影を行った。ショートドラマ業界がここ数年、爆発的な成長を遂げる中で、同センターはその勢いに乗って生産現場をスタジオに改修し、現在の上海「竪店」へと発展していった。「竪店」という名称の由来は、従来の横型映画・テレビ（ワイドスクリーン）産業の撮影拠点である「横店」に対して、縦型画面で発信するショートドラマの特徴からきている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月30日