中国空軍「八一アクロバット飛行隊」、シンガポール航空ショーに向けたテスト飛行を完了
人民網日本語版 2026年02月02日14:24
2月1日、第10回シンガポール航空ショーに参加するため、テスト飛行を実施した中国空軍「八一アクロバット飛行隊」（撮影・朱姜海）
2月3日から8日まで開催される第10回シンガポール航空ショーに招待を受けて参加する中国人民解放軍空軍の「八一アクロバット飛行隊」は1日午前、航空ショー本番での飛行パフォーマンスに向けた準備として、シンガポールのチャンギ空港でテスト飛行を順調に完了した。中国新聞社が伝えた。
「6年ぶりにシンガポールを訪れた。新たな陣容で臨む」。李斌隊長によると、今回は使用機体を「殲-10C」に変更してから初のシンガポールでのパフォーマンスであり、「6機編隊バレルロール」「5機V字編隊でのパス」、「4機アブレスト（横一列隊列）パス」といった代表的演目を、チャンギ空港の上空で初めて披露する予定だという。（編集NA）
2月1日、第10回シンガポール航空ショーに参加するため、テスト飛行を実施した中国空軍「八一アクロバット飛行隊」（撮影・耿一豪）
「人民網日本語版」2026年2月2日
