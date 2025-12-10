日本が中露合同空中戦略パトロールに懸念を表明 国防部がコメント
人民網日本語版 2025年12月10日14:18
12月9日、合同空中戦略パトロール中の中露両軍機（撮影・杜延鵬）
中露両軍は9日、年間協力計画に基づき、東中国海及び太平洋西部の空域で合同空中戦略パトロールを実施した。両軍の合同空中戦略パトロールは2019年に始まり、今回が10回目となる。新華社が伝えた。
日本側が中露合同空中戦略パトロールに懸念を表明し、国家安全保障への脅威だと考えていることについて、国防部（省）の張暁剛報道官は10日、「今回の中露合同空中戦略パトロールは年間協力計画に基づいて実施されたものであり、両国が地域の安全保障上の試練に共に対処し、地域の平和と安定を守る決意と能力を示すものだ」と表明した。（編集NA、LX）
「人民網日本語版」2025年12月10日
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
