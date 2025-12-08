氷雪観光列車「伊春号」のテスト運行スタート　黒竜江省

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）駅から12月6日、氷雪観光専用列車「伊春号」のテスト運行がスタートし、招待された乗客約40人を乗せて、亜布力（ヤブリ）スキーリゾートへ向かった。この観光列車は、5つのテーマ車両で構成されており、バンド演奏や伝統的な民族芸能パフォーマンスなど、乗客が鑑賞・体験できるイベントが行われる。新華網が伝えた。

中国鉄路哈爾浜局集団有限公司は年初来、複数の観光列車を次々と運行し、ユニークな体験・民俗展示・カスタムメイドサービスなどを融合させることで、観光客のニーズに応え、旅行を後押ししてきた。この観光列車は、12月28日に正式運行を開始する。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月8日