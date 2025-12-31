病院のドローン配送サービス登場　医療検体輸送ドローンルートが続々開設

医療の検査に必要となる検体などをドローンで関連機関に送るルートは、「空中の生命線」と呼ばれている。中国の多くの地域で最近、医療用ドローンルートが続々と開設されて、「空中の特急配送ルート」が構築され、輸送時間が従来の3分の1以上に短縮されている。

浙江省紹興市のある病院は、検査用に採取された血液を9キロ離れた機関に10分で輸送できる体制を整えている。また、薬をコミュニティに輸送する時間は、15分から5分に短縮され、効率が約70％高まっている。

統計によると、中国全土の医療機関300ヶ所以上がドローン物流を導入しており、すでに導入済みの都市は50都市以上に及んでいる。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月31日