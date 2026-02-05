中国のデジタル運転免許証取得者が3億6000万人に

中国公安部（省）交通管理局の関係責任者は今月4日の記者会見で、「当部は近年、標準化事業が交通管理の現代化を推進するうえで、重要な基礎的役割を積極に果たし、市場監督管理総局と共同で、交通事故の予防や都市交通の精密化管理、国民や企業にさらに益を及ぼす交通管理改革といった分野を中心に、国家標準31項目を相次いで制定・改正し、交通管理の革新的発展推進のために、制度という角度からの下支えと、技術的保障を積極的に提供している。なかでも、デジタル運転免許証の国家標準は、国民の移動の利便性をさらに向上し、各種手続きの効率を高めている」とした。

公安部は、全国統一のアプリ「交管12123」を活用して、中国全土においてデジタル運転免許証の普及を全面的に進め、ドライバーがオンラインで、免許証やQRコードを提示したりできるようにしている。現在までにすでにドライバー3億6000万人がデジタル運転免許証を取得している。自動車で移動したり、保険の手続きをしたり、交通管理業務の手続きをしたりする際、ドライバーはスマホでデジタル運転免許証を提示するだけでよく、紙媒体の免許証を携帯したり、コピーしたりする必要が無くなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月5日