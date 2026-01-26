中国デジタル産業 第14次五カ年計画期間の売上高が38兆元突破
人民網日本語版 2026年01月26日14:17
（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
工業・情報化部（省）によると、第14次五カ年計画（2021-25年）期間中、中国ではデジタル産業が急速に発展した。2025年末時点で、同期間のデジタル産業売上高は第13次五カ年計画（2016-20年）期間と比較して約39.5％増の約38兆3000億元（1元は約22.2円）に達し、利益は同48.4％増の3兆1000億元だった。
規模が拡大を続けると同時に、産業のイノベーション能力も加速度的に発揮された。基本ソフトウェア（OS）のエコシステムが改善を続け、オープンソース「鴻蒙（HarmonyOS）」を搭載したデバイスは12億台に迫った。人工知能（AI）産業が勢いよく発展し、AIスマートフォン、AIコンピューター、AIグラスなど各種デバイスが日増しに豊富になり、新たな消費高度化の波をもたらした。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年1月26日
注目フォトニュース
関連記事
- 西安城壁のデジタル守護者
- 工業・情報化部「2027年までに約200カ所の高水準デジタル産業パークを整備」
- 中国1-8月のデジタル納品サービス輸出入額、過去最高の2兆元に
- 中国の若者の間で流行している「デジタル転居」とは？
- 上海協力機構加盟国、手を携えてより素晴らしい「デジタル未来」へ
- アジア最大のモーションキャプチャースタジオが稼働開始 捕捉精度は「サブミリ」級
- 商品の輸出をサポートする商品の「デジタルパスポート」
- 財政部と工業・情報化部「今年34都市を選定し中小企業のDXテスト事業を実施」
- 「デジタル中国」10周年 中国のデジタル経済が加速
- 第8回デジタル中国建設サミットが開幕 多くのインタラクティブコンテンツを体験可能
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn