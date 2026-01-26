中国デジタル産業　第14次五カ年計画期間の売上高が38兆元突破

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

工業・情報化部（省）によると、第14次五カ年計画（2021-25年）期間中、中国ではデジタル産業が急速に発展した。2025年末時点で、同期間のデジタル産業売上高は第13次五カ年計画（2016-20年）期間と比較して約39.5％増の約38兆3000億元（1元は約22.2円）に達し、利益は同48.4％増の3兆1000億元だった。

規模が拡大を続けると同時に、産業のイノベーション能力も加速度的に発揮された。基本ソフトウェア（OS）のエコシステムが改善を続け、オープンソース「鴻蒙（HarmonyOS）」を搭載したデバイスは12億台に迫った。人工知能（AI）産業が勢いよく発展し、AIスマートフォン、AIコンピューター、AIグラスなど各種デバイスが日増しに豊富になり、新たな消費高度化の波をもたらした。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月26日