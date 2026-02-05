「テクノロジー年越し用品」が人気

午年の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づき、「テクノロジー年越し用品」が新たな消費ブームを巻き起こしている。かつては「ニッチなお試し商品」だったAI（人工知能）メガネやAI玩具などの商品が、今や消費者の年越し買い物リストに続々と加わっている。証券日報が伝えた。

中国電子商取引専門家サービスセンターの郭濤副センター長は取材に、「『テクノロジー年越し用品』が消費者に支持され、今年の春節市場の大きな見どころの一つとなっている。これは中国の消費市場の多様な活力とイノベーションの潜在力を示すものであり、政策支援、消費の高度化、技術の進歩、そして産業チェーンが相まって生み出された結果だ」と述べた。

筆者が2月3日、広東省深セン市の華強北市場を取材したところ、開催中のイベント「年越しトレンドGOシーズン」に多くの地元市民や国内外の観光客が買い物に訪れていた。会場には、AIメガネ、AI玩具、AI健康管理ウォッチ、ドローン、パノラマカメラといったコンシューマー・エレクトロニクス製品が所狭しと並んでいた。

販売業者の夏氏は、「翻訳機能付きのAIメガネや、子供の相手をしてくれるAIぬいぐるみなどの販売が非常に好調だ」と話す。

深セン市民の張氏は、「今年の年越し用品は、従来的な食べ物や衣服、ナッツ類だけでなく、子供がずっと欲しがっていたAIメガネとAI玩具、そして両親のためにAI健康管理ウォッチをペアで購入した」と語った。

今年1月、中国のECプラットフォームではすでに「年越し用品祭」が始まっている。データによると、AI玩具の検索数が激増しており、例えばECサイト大手「京東」傘下の京喜自営のセール開始以来、京東サイト内での「AI玩具」の検索回数は前年同期比125％増加した。

「テクノロジー年越し用品」のブームには、強力な政策支援が欠かせない。2025年12月、国家発展・改革委員会と財政部（省）は共同で「2026年における大規模な設備更新および消費財買い替え政策の実施に関する通知」を発表し、スマートメガネが初めてデジタル・スマート製品の購入補助金対象に組み込まれた。個人消費者がスマートフォン、タブレット、スマートウォッチ・バンド、スマートメガネの4カテゴリーの製品（単価6000元（1元は約22.6円）以下）を購入する場合、販売価格の15％が補助され、1人につき各カテゴリー1点まで、最大500元の補助を受けることができる。

豊富で斬新な「テクノロジー年越し用品」の背景には、中国のコンシューマー・エレクトロニクス産業の急速な発展がある。

瑞芯微電子股份有限公司は、AIメガネに必要なオーディオ、ビデオ、ディスプレー関連技術で長年の蓄積があり、同社のビジョン系チップはAIメガネに応用可能だ。AI玩具の分野では、すでに多くの顧客が同社のメイン制御チップを採用し、大規模AIモデルと連携した製品をリリースしている。

蘇商銀行特約研究員の付一夫氏は取材に、「AI技術の急速な発展に伴い、AIメガネやAI玩具といったAIエッジ製品の市場規模は拡大し続けるだろう。関連企業は市場ニーズを深掘りし、製品の実用性とインタラクティブ性を向上させ、付加価値の高い革新的製品を開発することで、中核的競争力を固め、産業発展のチャンスを捉えるべきだ」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月5日