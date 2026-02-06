中国産ウィンタースポーツ用品が世界で売れる理由

ウィンタースポーツ・ブームが、関連用品の産業を活気づけている。中国のウィンタースポーツ産業は日増しに体制が整い、海外市場で競争力やブランド影響力を高め続けている。人民日報が伝えた。

税関の統計によると、2025年下半期（7-12月）以降、中国から中・東欧へのスケート靴の輸出、北米市場へのスキーウェアの輸出は、いずれも2桁以上の成長を記録した。

ウィンタースポーツ用品の生産に早くから携わってきた企業の一つ「乾卯雪竜」の歩みからは、国産用品の成長の軌跡がうかがえる。同社は2000年に輸入スキー用品の販売からスタートし、2002年にはスキーブーツとビンディングの生産に成功した。技術的なブレイクスルーが新製品の開発を後押しし、海外市場開拓の基礎を固めた。2023年以降、黒竜江省哈爾浜（ハルビン）の「氷雪ブーム」に乗り、販売が大幅に増加したことで、生産ラインはフル稼働状態が続いている。同社は半自動化生産ラインによって生産能力を飛躍させ、初心者向けから競技用までを網羅する製品ラインナップを構築しており、スキーブーツとビンディングを年間各1万点生産している。

スキー板だけでなく、中国製のスキーポール（ストック）も徐々に海外の消費者の間で人気を集めつつある。

浙江省寧波市寧海県にある百特戸外用品有限責任公司の展示ルームに入ると、様々な規格やモデルのスキーポールが目移りするほど並んでいる。

アルペンスキーの初心者向け練習用ポールは、外国人消費者に非常に人気のある「スター商品」だ。人気の理由は、まず軽量であること。航空機グレードのアルミ合金製のポールは重さが200グラムに満たない。次に安定性。特殊素材を用いた人間工学に基づくグリップと、細やかな滑り止めの溝設計により、グローブを着用したままでもしっかりと握ることができる。

同社の郭金龍貿易マネージャーは、「欧米の消費者の体格を考慮し、グリップのサイズを大きくするとともに、伸縮構造も最適化した」と説明する。2025年のスキーシーズン、この製品は海外の顧客から前年同期比30％増となる40万セット以上の注文を受けた。

寧海には、百特のような企業がまだ多くある。中国から輸出されるスキーポールの10本に7本は寧海製だ。現地ではスキーポールに代表されるウィンタースポーツ用品産業が、すでに年間生産額10億元（1元は約22.6円）規模に達しており、パイプ材、ロック、グリップ、組み立てに及ぶ産業チェーンが形成されている。

1本のアルミ合金パイプ材から完成品の生産まで、寧海県の中だけで完結できる。「顧客のアイデアさえあれば、7日で試作品を作り、30日で量産が可能だ」と同社の竺雪峰社長は語る。整った産業クラスターに加えて、効率的で柔軟な製造工程によって、寧海のスキーポール企業は十分な生産能力だけでなく、高いコストパフォーマンスも兼ね備えている。性能が同等の製品であれば、百特の価格は欧米ブランドの約60％に抑えられている。

「ブランドを確立してこそ、競争の中で確固たる地位を築くことができる」と竺社長は言う。同社は国際的に有名な選手との契約や競技大会への協賛を通じてブランドの影響力を拡大し続けるとともに、海外で市場・販売・アフターサービスを担う現地チームを立ち上げ、現地のコミュニティにしっかりと融け込んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月6日