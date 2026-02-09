広東省の2025年産業用・サービスロボット生産量　ともに全国1位

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

広東省人民政府新聞弁公室が6日に開催した「第14次五カ年計画（2021-25年）期間の広東省の成果」をテーマにしたシリーズ記者会見で、2025年には、同省のGDPが14兆5800億元（1元は約22.6円）、人工知能（AI）コア産業の規模が3000億元に達する見込みであることが明らかになった。

広東省工業・情報化庁の呉紅副庁長の説明によると、2025年には、広東省の産業用ロボットの生産台数は33万6300台で、全国に占める割合は43.5％、サービスロボットの生産台数は1518万2100台で、全国シェアの81.7％を占め、ともに全国1位となり、産業用ロボットの生産台数は6年連続で全国一だったという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月9日