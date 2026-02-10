中国のETF市場規模は8600億ドル　アジア最大のETF市場に

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

上海証券取引所が6日に発表した「上場投資信託（ETF）産業発展報告（2026）」によると、証券取引所で取引されるオープンエンド指数連動型のファンドであるETFは、2025年の中国国内の市場規模が日本を抜いて約8600億ドル（1ドルは約156.0円）に達し、中国はアジア最大規模のETF市場へ飛躍した。

同報告書は、「2025年には、中国国内のETF市場の規模が4兆元（1元は約22.5円）、5兆元、6兆元の大台を相次いで突破した。2025年末現在、中国国内取引所に上場するETF銘柄は2024年末比35.7％増の1381銘柄、市場規模は同61.4％増の6兆200億元に達した。そのうち株価指数連動型のETFは3兆8300億元だった」と指摘した。

2025年の各取引所のランキングを見ると、上海証券取引所はETFの取引額がアジア1位で世界3位、ETFの市場規模がアジア2位で世界7位だった。同報告書によれば、2025年には、上海証券取引所のETF市場規模が3兆元、4兆元の大台を相次いで突破し、最新の市場規模は2024年末比55％増（シェアは同22％増）の4兆2000億元となった。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月10日