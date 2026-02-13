ジャイアントパンダ国家保護研究センターが2025年に誕生した赤ちゃんパンダを一斉お披露目

中国ジャイアントパンダ保護研究センターと成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で11日、2025 年に誕生したジャイアントパンダの赤ちゃんが一斉にお披露目され、全国の人々に新春の祝福を届けた。

2025 年、両機関では合わせて45 頭の繁殖に成功し、うち 14 組が双子だった。今回の一斉公開では、30頭の赤ちゃんパンダが初めて一般の人々に向けて公開された。また、今回のお披露目は、赤ちゃんパンダにとって初めてのグループでのお披露目になっただけでなく、同じ年に生まれた仲間たちと初めて一堂に会する機会にもなった。

春節（旧正月、今年は2月17日）期間中、観光客は中国ジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地、雅安基地、および成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で、パンダの母親と赤ちゃんが仲良く寄り添い、戯れ合うほのぼのとした可愛らしい姿を間近から鑑賞することができる。（編集WB）

「人民網日本語版」2026年2月13日