中国商務部「中米は経済貿易協議メカニズムを通じ各レベルの密接なコミュニケーションを維持」

商務部（省）は12日に定例記者会見を行い、何亜東報道官が経済貿易協議メカニズムに関する質問に答えた。

【記者】米財務長官はこのほど、米国の経済貿易チームが先週、北京で中国の政府関係者と会談し、近く開催が予定されるハイレベル会談のための準備を進めたと明らかにした。その詳細は。

【何報道官】中米の経済貿易チームは経済貿易協議メカニズムを通じて各レベルの密接なコミュニケーションを維持しており、両国首脳の韓国・釜山での会談における共通認識とマレーシア・クアラルンプールでの経済貿易協議の成果を実行に移すこと、双方の経済貿易分野における懸念を解決することについて適時に意見を交換している。中国は米国とともに、両国首脳の会談と数回に及ぶ電話会談において達成された共通認識に基づき、平等・尊重・互恵の態度を堅持して向き合って進み、対話・コミュニケーションを強化し、溝を適切に管理・コントロールし、実務協力を開拓・発展させ、中米経済貿易関係の健全で安定した持続可能な発展を推進することを望んでいる。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月13日