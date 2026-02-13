中国歳時記：臘月（旧暦の12月）

中国の旧暦の12月は「臘月」と呼ばれ、春節（旧正月、今年は2月17日）の到来に向けて、様々な準備や風習が行われる月となる。ここではそんな臘月の様々なシーンを見ていこう。新華網が伝えた。

1月26日は旧暦の12月8日にあたり、中国では、8種類の穀物で作った粥「臘八粥」を食べたり、ニンニクの酢漬け「臘八蒜」を漬けたりする風習がある。中国人にとって、この日から春節が幕開けるため、「臘八が過ぎれば新年」という言葉もあるほど。この日が過ぎると、新年にぐっと近づく。

臘八節にあたる1月26日に、「臘八粥」を食べる河北省石家荘市正定県の幼稚園児（撮影・梁子棟）。

2月4日は旧暦の12月17日にあたり、二十四節気の1番目「立春」を迎える。また、中国には、冬至の日から、最初の9日間を「一九」、次の9日間を「二九」 といった具合に、「九九」まで、9日間を9回数える習慣があり、この日は、「六九」の1日目にもあたる。中国の民間には、「『立春』は『六九』の1日目」という言葉がある。3ヶ月の春の始まりを告げる「立春」が過ぎると、気温が少しずつ上がり、草木が芽吹き始める。

立春にあたる2月4日、広西壮（チワン）族自治区桂林市竜勝各族自治県平等鎮広南村の鼓楼前で、牛の人形をムチで叩いて砕き、天候に恵まれた1年や豊作を祈る「鬧春牛（春牛を賑やかに祝う）」を行う村民たち（撮影・潘志祥）。

2月10日と11日はそれぞれ旧暦の12月23日と24日にあたり、中国の多くの地域では「大年」（春節）の前に迎える「小年」を祝う日となる。この日、最も重要なのはかまどの神様を祭る行事だ。「小年」を迎えると、春節ムードがさらに高まり、人々は大掃除をし、提灯などを飾ったりして、春節を迎える準備を進める。（編集KN）

旧暦の12月23日にあたる2月10日、古代の土地神を祀る儀式に由来する祝賀行事「社火」でパフォーマンスを披露するパフォーマーたち（撮影・張暁亮）。

旧暦の12月23日にあたる2月10日、河南省三門峡市陝州区の地坑院景勝地で開催された花火大会（ドローンによる撮影・杜傑）。

旧暦の12月24日にあたる2月11日、浙江省楽清市楽成街道（エリア）で開催された大きな豚を担ぐ豊作祈願の伝統行事「抬大猪」（撮影・蔡寛元）。

「人民網日本語版」2026年2月13日