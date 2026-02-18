呉江浩駐日大使 春節のご挨拶

在日本中国大使館の全職員から、ネットユーザーの皆様に春節のご挨拶を申し上げます。

2026年は第15次五カ年計画（2026年～2030年）のスタートの年にあたります。在日本中国大使館は、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想と習近平外交思想を深く貫徹し、国家の主権、安全保障及び発展上の利益を守り、「人民のための外交」という趣旨を実践し、高水準の対外開放に奉仕し、強国建設と民族復興のために新たな貢献を果たしてまいります。

丙午の年に際し、偉大な祖国の繁栄と隆盛、国家の安泰と国民の平安を共に祈念するとともに、皆様のご清栄とご健勝をお祈り申し上げます。

「人民網日本語版」2026年2月18日