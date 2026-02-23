ロシアの冬を送る祭り「マースレニツァ」文化交流イベント開催 北京
人民網日本語版 2026年02月23日14:20
北京市の朝陽公園で、2月19日から22日にかけて、ロシアの冬を送る祭りをテーマにした「モスクワ・マースレニツァ」文化交流イベントが開催され、中国とロシアの人々が共に「冬を送り、春を迎え」、素晴らしい未来を願った。新華社が伝えた。
賑やかなお祝いムードあふれる中国の春節（旧正月、2026年は2月17日）がロシアの伝統的な祭り「マースレニツァ」と「出会う」と、どのような「化学反応」が起きるのだろうか。パフォーマンスを楽しみ、グルメを味わい、異国情緒を感じることのできるイベント「モスクワ・マースレニツァ」の様子を見てみよう。（編集AK）
