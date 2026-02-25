80億元突破！2026年の映画興行収入で中国が暫定世界一に

オンラインプラットフォームがまとめたデータによると、中国大陸部の2026年映画興行収入（前売り券を含む）が80億元（1元は約22.6円）を突破し、現在、単一市場の数字として暫定世界一になっている。

現時点で、2026年春節（旧正月）映画興行期間（2月15日から23日まで）の前売り券を含む興行収入は54億元を超えている。興行収入上位4位には、カーレースをテーマにした映画「飛馳人生3（ペガサス3）」をはじめとして「驚蟄無声（Awakening of Insects in silence）」、「鏢人 風起大漠（Blades of the Guardians）」、「熊出没・年年有熊（Boonie Bears: The Hidden Protector）」が並んだ。

今年の春節映画興行期間は旧暦12月28日から1月7日にあたる9日間で、例年より長かった。上映される映画はさまざまなジャンルを網羅し、コメディ、アクション、アニメ、SFなどが出そろい、観客に豊富で多彩な銀幕の世界を提供した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月25日