中国輸出入銀行、2025年の「一帯一路」向け新規融資6400億元

中国輸出入銀行は2025年、「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国向けに新たに6400億元（1元は約22.6円）の融資を供与し、資金は主に貿易（輸出入）、インフラの相互接続、海外投資・生産能力協力、先進製造業、グリーン発展、民生の改善などの分野に重点的に投入されたことが24日、同行への取材で分かった。

現時点で、同行の「一帯一路」向け融資残高は2兆元を超え、融資先は130以上の共同建設国に及んでいる。

同行は中国の貿易投資の発展と国際経済協力への支援に特化した政策金融機関として、共に話し合い、共に建設し、共に分かち合うという原則に基づき、重要なシンボル的プロジェクトと「小規模だが素晴らしい」民生プロジェクトを統合的に計画して支援し、貿易・投資・産業などの分野における実務協力を深め、グリーン、テクノロジー、健康などの分野でのイノベーション協力を拡大し、「一帯一路」共同建設国の経済・社会の発展と国民の生産・生活の改善を促進してきた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月25日