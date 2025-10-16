中国9月末の社会融資規模残高、前年同期比8.7％増に

中国人民銀行（中央銀行）が15日に発表したデータによると、暫定統計では、2025年9月末、社会融資規模残高は前年同期比8.7％増の437兆800億元（1元は約21.1円）で、そのうち、実体経済向けの人民元建て貸出残高は同6.4％増の267兆3000億元だった。

また、第1-3四半期（1-9月）の社会融資規模の増加額は累計で30兆900億元に達し、前年同期より4兆4200億元多かった。

専門家は、「今年に入り、政府債券の発行が加速し、企業の社債発行や株式による資金調達ルートが一段と円滑になったことで、直接融資が社会融資規模を牽引する効果が顕著に見られ、特に政府債券が社会融資規模を支える主要な役割を果たしている」と述べた。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月15日