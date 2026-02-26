「目を擦ってるみたい」な列車が話題に
人民網日本語版 2026年02月26日09:40
中国北方エリアの多くの地域ではここ数日、雪の天気が続いている。そんな中、ある列車の先頭車両のワイパーの動きが、「目を擦っているみたい」と、ネットで話題を集めている。多くのネットユーザーが「かわいい」といったコメントを寄せており、動画の再生回数は100万回を超えている。
また中には、「ワイパーの動きが左右ずれているのはなぜ？」といった質問コメントを寄せるネットユーザーもいた。
列車のワイパーは、ガラスに付着する雨や雪、ほこりなどを取り除き、運転士の視認性を向上させ、走行の安全性を確保することがその主な役割となる。
ワイパーの速度には、低速、高速、間欠の3段階があり、動画の中の列車のワイパー2本が異なる動きをしているのは、それぞれ独立したスイッチで制御されているからだ。
また、高速列車のワイパーは1本だけで、ウォッシャー液の噴射機能が備えられているほか、雨の強さに応じて複数段階の調整が可能となっている。（編集KN）
「人民網日本語版」2026年2月26日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn