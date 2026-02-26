国産大規模言語モデルが世界首位に！トップ10のうち8つが中国製

世界最大のAI（人工知能）オープンソースコミュニティ「Hugging Face」が2月24日、最新のオープンソース大規模言語モデル（LLM）ランキングを発表した。アリババ（阿里巴巴）が新たにオープンソース化したネイティブマルチモードモデル「千問（Qwen）3.5」が世界首位を獲得し、現在世界中のAI開発者から最も注目を集めるモデルとなっている。科技日報が伝えた。

「千問3.5」は、アリババが今年の旧暦大晦日（2月16日）に公開した最新世代の基盤モデルで、総パラメータ数は3970億だが、アクティブパラメータは170億に抑えられており、性能はGemini 3に匹敵しながら、トークンコストはその約5％と極めて効率的だ。

公開直後から世界の産業チェーンが反応し、エヌビディア（NVIDIA）、AMD、アップル（Apple）、インテル（Intel）といった世界的なテクノロジー企業、さらには華為（ファーウェイ）の昇騰（Ascend）や摩爾線程（Moore Threads）、沐曦、海光などの国産GPU・プラットフォームがいち早く対応を完了させた。現在までにアリババの千問は400以上のモデルをオープンソース化しており、全サイズ・全モーダルを網羅。世界でのダウンロード数は10億件を超え、派生モデルは20万以上に達し、世界で最も採用率の高いモデルとなっている。

注目すべきは、最新のHugging Faceモデルランキングトップ10のうち8つのモデルが、アリババ、智譜、MiniMax、月之暗面といった中国チームによるものである点だ。

国産大規模言語モデルは、いまや世界のオープンソースエコシステムを牽引している。米マサチューセッツ工科大学（MIT）とHugging Faceがこのほど発表した共同報告書によれば、過去1年間における中国製オープンソースモデルの世界ダウンロードシェアは17.1％に達し、初めて米国を抜いて世界1位となった。

関係機関の試算では、2025年における中国のAI企業数は6000社を超え、コア産業の規模は1兆2000億元（1元は約22.7円）を突破する見込みだ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月26日