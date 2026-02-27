ドイツのメルツ首相が杭州訪問　中国の人型ロボットを称賛

ドイツのメルツ首相が26日、浙江省杭州市を訪問した。杭州はメルツ首相にとって今回の訪中における第2の訪問地だ。メルツ首相は25日に北京に到着し、2日間にわたる中国への公式訪問を開始した。中国新聞社が伝えた。

杭州でメルツ首相一行は中独の企業の代表と記念撮影や会談を行い、中国のロボット企業・宇樹科技（Unitree Robotics）及びドイツ企業シーメンス・エナジーが中国のパートナーと共同で建設したシーメンス・エナジー杭州工場を相次いで訪問し、スマート製造やエネルギー分野における協力の展望について視察した。

また、宇樹科技の展示ホールで、メルツ首相一行は様々なロボット製品を見学するとともに、ロボットによる武術パフォーマンス「武BOT」を見学した。このパフォーマンスでは、複数の人型ロボットが高難度のジャンプや片足での連続宙返り、素早い隊形変更などの動作を披露。メルツ首相はたびたびうなずき、親指を立てて称賛の意を示した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月27日