中国空軍「八一アクロバット飛行隊」が第10回シンガポール航空ショーに登場

人民網日本語版　2026年02月04日11:53
2月3日、第10回シンガポール航空ショーの初日に飛行パフォーマンスを行う中国空軍の八一アクロバット飛行隊（撮影・鄧智煒）

6日間にわたって開催される第10回シンガポール航空ショーが3日に開幕した。招待を受けて参加している中国人民解放軍空軍の「八一アクロバット飛行隊」は、開幕式で飛行パフォーマンスを行い、「殲-10」6機が海と空の間で華麗なアクロバット飛行を披露した。八一アクロバット飛行隊によるシンガポールでのパフォーマンスは、「殲-10C」への機種変更後初となる。新華社が伝えた。

八一アクロバット飛行隊の李斌隊長は「今回の航空ショーを契機に、平和を守り、相互信頼を増進するという中国空軍の願いを引き続き伝え、碧い海と青い空の下で、山や海を越えた友情がさらに深まるようにしていく」と語った。

主催者のスケジュールによれば、八一アクロバット飛行隊はシンガポール航空ショーで飛行パフォーマンスをさらに2回行う。（編集NA）

