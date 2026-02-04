中露が新ラウンドの戦略的安定性協議開催

中国の劉彬外交部部長助理（外務次官補）は3日に北京で、ロシアのリャブコフ外務次官と新ラウンドの中露戦略的安定性協議を行った。双方は、現在のグローバルな戦略的安定性をめぐる情勢及び多国間の軍備管理問題について踏み込んだ意見交換を行い、広範な共通認識に至った。

双方は、グローバルな戦略的安定性は現在、厳しい試練に直面しているとの認識で一致。中国とロシアは国連安保理常任理事国として、引き続き戦略的協力を強化し、多国間主義を断固として支持し、国際的な軍備管理条約及び枠組みの権威性と有効性を積極的に維持し、グローバルな戦略的安定性の維持及び世界の平和と安全の促進に貢献していくとした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月4日