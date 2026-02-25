メルツ独首相の訪中について外交部が説明

ドイツのメルツ首相が2月25日から26日にかけて中国を公式訪問する。外交部（外務省）の毛寧報道官は24日の定例記者会見で、今回の訪問に関する状況と中国側の期待を明らかにした。

毛報道官は「メルツ首相の訪中は就任後初だ。滞在中、習近平国家主席と李強総理がメルツ首相とそれぞれ会談し、二国間関係や関心を共有する問題について意見交換を行う」と説明。

「中国側はドイツ側と今回の訪問を契機に、理解と相互信頼を増進し、実務協力を深め、相互尊重、対等な付き合い、互恵・ウィンウィンの原則を堅持し、中独関係のさらなる発展を推進し、世界の平和と繁栄に共同でより大きな貢献を果たすことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月25日