＜全国政協記者会見＞全国政協は第15次五カ年計画策定に助力

中国人民政治協商会議第14期全国委員会（全国政協）第4回会議の記者会見が3日、北京で行われ、劉結一報道官が国内外のメディアに会議の状況について説明し、記者の質問に答えた。

劉報道官は「第15次五カ年計画（2026〜2030年）の科学的な策定に助力することは、全国政協の2025年における重要任務だ。全国政協は、同計画期間中の経済・社会発展の鍵を握る決定的な要素や、中国式現代化の過程で解決すべき重要な理論的・実践的な課題、新たな道のりにおける趨勢的・法則的な変化や先見的・先導的な戦略任務をめぐり、テーマ別の政治提案に関する常務委員会会議などの協議・政治提案活動を行い、委員から幅広く意見や提言を募り、複数の踏み込んだ検討や対策に関する検討を実施し、480件余りの提案を提出し、200件余りの情報を報告するなど、計画策定のための重要な参考材料を提供してきた」と説明。

「2026年は第15次五カ年計画のスタートの年にあたる。全国政協は党と国家の中心的任務をしっかりと把握し、計画が良いスタートを切るうえで重要な問題をめぐり、踏み込んだ協議と政治提案を行い、民主監督を実施し、中国式現代化の推進のために広く人々の心を結集し、共通認識を形成し、知恵と力を結集していく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年3月4日