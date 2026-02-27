2026年全国両会プレスセンターがオープン
人民網日本語版 2026年02月27日11:45
2026年全国両会（全国人民代表大会・中国人民政治協商会議全国委員会）の開幕を控え、北京の梅地亜中心（メディアセンター）に設けられた全国両会プレスセンターが27日、正式にオープンした。新華社が伝えた。
現時点で、国内外の記者3000人余りが全国両会の取材を申し込んでいる。内訳は、国内の記者が2000人余り、香港特別行政区・澳門（マカオ）特別行政区・台湾地区及び外国の記者が1000人余りとなっている。全国両会プレスセンターは引き続きオープンで透明性ある精神を堅持し、国内外の記者による取材に便宜を図っていく。
会期中、プレスセンターでは経済、民生、外交をテーマとした記者会見や取材活動が行われる。また、国内外で注目される話題について、政府当局の責任者を招いた記者会見を開き、取材陣の質問に答え、社会の関心事に対応し、国の政策や発展の方向性について説明する。（編集NA）
