中国で初期の硬骨魚類の化石発見　「魚からヒトへ」の進化に新たな証拠

中国科学院古脊椎動物・古人類研究所によると、中国の研究チームが10年以上にわたる野外発掘と屋内研究を経て、今から4億3600万年前の硬骨魚類の化石を発見した。今回の発見によって、原始硬骨魚類2種類の形態と顎・歯・脳頭蓋などの主要な特徴が明らかになり、「魚からヒトへ」という進化の連鎖における空白を埋める重要な実証結果が得られた。新華網が伝えた。

この研究は、中国科学院院士で同院古脊椎動物・古人類研究所研究員の朱敏・院士のチームによって行われた。関連する成果は、2本の学術論文にまとめられ、北京時間3月5日付の国際学術誌「ネイチャー」に同時に掲載された。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月6日