品質向上と効率化を後押しするスマート工場　浙江省寧波

浙江省寧波市寧海県にある得力スマート工場では、機械音が響き、活気に満ちた生産作業が進められていた。自動化された生産ラインが高速で稼働し、デジタル化された工場は、秩序が保たれている。人民網が伝えた。

得力は、ここ数年、デジタル化・スマート化・情報化への改造を推進し続けており、先進的なスマート製造管理システムの導入や各種スマート生産設備のハイレベル統合を絶えず実施してきた。これによって、人間・機械・モノの全面的な相互接続を実現し、従来の精密製造を基盤として、ハイエンドなスマート製造への飛躍を加速させてきた。同社は、中国移動（チャイナモバイル）の5G・モノのインターネット（IoT）・インターネットの深いレベルでの融合をベースとして、効率的かつ協調的なスマートサプライチェーン体系を構築し、受注対応・生産製造・商品のピッキングから高精度の輸送に至るまでの全プロセスの自動化・スマート化・可視化管理を実現させている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月10日