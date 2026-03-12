春が到来し「花のフルコース料理」を楽しむ雲南省西盟佤族自治県

大地が春めき、万物が芽吹き始める季節を迎えている雲南省西盟佤(ワ)族自治県では、気温が上がり、野や山では木々や植物が次々と花を咲かせている。そして、「春限定」のグルメを味わうことができる絶好の時期となっている。人民網が伝えた。

勐梭鎮の農家を訪ね、中庭に入ると、花と料理の織りなす豊かな香りが漂っていた。テーブルには花を食材としたフルコース料理が並び、その香りをかぐだけで、思わずよだれが出てきそうになる。

西盟佤族自治県は自然が美しく、森林率が高く、野や山にはたくさんの種類の花が咲いている。現地の人々はそこで長年にわたり、生産と生活していく中で、エディブル・フラワーを使った独特の飲食習慣を作り上げてきた。こうした花を食べる伝統が近年、アレンジされながら受け継がれ続け、飲食文化がさらに充実するようになっているほか、こうした料理を味わうために、たくさんの観光客が訪れるようになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月12日