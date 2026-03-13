1-2月の海南離島免税ショッピング額が前年比25.9％増
人民網日本語版 2026年03月13日15:42
海南省の海口税関が12日に発表したところによると、2026年1-2月には、同税関の監督管理下での離島免税ショッピングは、売上高が前年同期比25.9％増の105億9000万元（1元は約23.2円）、利用者が同16.6％増の延べ127万9000人、購入点数が同9.9％増の801万2000点に達した。
同時期が春節（旧正月、今年は2月17日）の観光シーズンにあたり、その効果が長く続いていることから、「観光+免税」の消費モデルが改めて力強い原動力を発揮した。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年3月13日
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