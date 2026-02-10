春運開始第1週　海南離島免税ショッピング金額が11億600万元に

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

海南省の海口税関がまとめた統計によると、春運（春節＜旧正月＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）の第1週（2月2日-8日）には、同税関の監督管理下での離島免税ショッピングの売上高が前週比6.3％増の11億600万元（1元は約22.6円）、利用者数が同26％増の延べ19万1900人、件数が同9.4％増の89万5000件に達した。

今年の春運は、海南自由貿易港で海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が始まってから初めて迎えた春運であり、「故郷に戻る」から「旅行に出かける」への変化という新たな消費トレンドにより、免税消費への意欲が上昇を続けている。三亜鳳凰国際空港の空港免税店の関係責任者は、「『封関運営』開始後の初めての春運を迎え、離島免税ショッピング新政策の効果と春運シーズンの繁忙期とが相まって、来店者とその消費パワーがともに予想を上回る推移を見せている」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月10日