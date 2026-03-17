第3回国際報道「シルクロード賞」の作品募集がスタート

「一帯一路」ニュースネットワーク（The Belt and Road News Network、BRNN）が主催し、理事長機関である人民日報が筆頭となって運営する「第3回国際報道『シルクロード賞』」の作品募集が今月16日、正式に始まった。人民日報が伝えた。

第3回国際報道「シルクロード賞」には、「最優秀報道賞」、「最優秀報道写真賞」、「最優秀報道ビデオ賞」、「最優秀イノベーション賞」の4部門が設置されており、各賞において大賞1人、ノミネート賞4人、入賞10人が選出されることになっている。

国際報道「シルクロード賞」では世界から作品を募集する。「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設イニシアティブを支持し、シルクロードの精神を伝え、文明間の交流と相互参考を体現し、人類運命共同体構築という理念にマッチし、効果的に世界に発信することができる作品や対象なら、誰でも応募することができる。

応募作品は、外国の団体または個人が単独で制作、又は中国と外国が共同で制作した作品に限る。中国の団体、又は個人が単独で制作した作品は募集の対象外とする。

応募方法は、「一帯一路」ニュースネットワークの公式サイト（www.brnn.com）でアカウントを作成し、応募に必要となる作品の関連情報を提出する。選考は、学術委員会による一次審査と審査委員会による最終審査という2段階で行われる。選考の進捗状況は、公式サイトで随時更新されることになっている。

「一帯一路」ニュースネットワークは、「一帯一路」共同建設国・地域のメディア機関が共同で立ち上げた協力プラットフォームで、各国のメディアが理解を深め、友好を増進し、協力を促進し、常態的な協力メカニズムを形成するための支援をその目的としている。

現時点で、同ネットワークには117ヶ国の316メディアが加入しており、「一帯一路」を枠組みとする重要なメディア協力プラットフォームとなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月17日