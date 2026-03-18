海上油ガスの生産を保障する「スマート・メンテナンス」　天津

天津市浜海新区にある中海油田サービス有限公司（中海油服）ボーリング事業部のドリル用具メンテナンス自動化工場は、2024年9月に着工し、2025年9月末に全生産ラインで操業を開始した。新華網が伝えた。

操業開始以来、同工場でメンテナンスを行ったドリル用具の数は累計6万本を上回った。この自動化工場は、先進的な自動制御システム・オンライン検査測定技術・モノのインターネット（IoT）データプラットフォームを統合することで、ドリル用具の洗浄・検査測定・修理から標識の吹き付けに至るまでの全プロセスの自動化作業を実現し、海上の石油・ガスの効率的な探査・開発を力強くサポートしてきた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月18日