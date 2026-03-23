中国の電気自動車充電インフラ、2100万基を突破
人民網日本語版 2026年03月23日15:13
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国家エネルギー局によると、今年2月末時点で、中国の電気自動車充電インフラ（充電ポール）の総数は前年同期比47.8％増の2101万基に達した。このうち、公共充電インフラは同28.8％増の483万4000基で、個人用充電インフラは同54.6％増の1617万6000基となった。人民日報が伝えた。
中国では電気自動車充電インフラのサービス能力向上に向けた「3年倍増」行動を着実に推進しており、2027年末までに2800万基の充電インフラを整備する計画であり、2000億元（1元は約23.2円）以上の投資を呼び込む見込みだ。（編集JZ）
「人民網日本語版」2026年3月23日
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