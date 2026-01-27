世界最大の電気自動車充電ネットワークを誇る中国

中国国家能源（エネルギー）局が21日に発表したデータによると、2025年12月末の時点で、中国の電気自動車の充電施設の数は、2000万ヶ所の大台を突破し、2009万2000ヶ所に達した。そのうちの471万7000ヶ所は公共の充電施設（充電ガン）で、1537万5000ヶ所は個人の充電施設（充電ガン）となっている。このように現時点において、中国はすでに世界最大の電気自動車充電ネットワークを構築しており、新エネ車4000万台以上の充電のニーズを下支えしている。光明日報が伝えた。

2025年、中国の充電施設は質を高めながら発展・アップデートし、3つの特徴がみられた。まず、規模がさらに加速しながら拡大した。中国は2006年に1ヶ所目となる充電スタンドを設置し、それから13年後の2019年6月には充電施設の数が100万ヶ所に達した。さらにその5年後となる2024年6月には1000万ヶ所に達し、そこからわずか18ヶ月後には2000万ヶ所に達した。2つ目は、充電の効率がさらに高くなっている。高出力の充電施設のレイアウトと建設が加速しており、中国全土の公共充電施設の充電ガン1本あたりの平均充電出力は46.5キロワットで、充電効率は前年比で33％高まり、充電サービスの体験が目に見えて高まっている。3つ目は、施設がさらに広い地域をカバーするようになっている。中国全土の高速道路のサービスエリアの充電ポールは計7万1500本で、中国全土の98％以上のサービスエリアをカバーし、19省では充電施設が行政単位の「郷」を全てカバーすることを実現している。

2025年9月、中国国家発展改革委員会や国家能源局など6当局が共同で発表した「電気自動車充電施設サービス能力『3年倍増』行動案（2025—27年）」は、充電施設の発展の目標やアプローチを明確にしている。行動案によると、2027年末をめどに、中国全土の充電施設を2800万ヶ所にまで増やし、その出力を合わせて3億キロワット以上にまで増やして、8000万台以上の電気自動車の充電ニーズを満たし、充電サービス能力の倍増を目指す計画だ。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月27日