中国製電気自動車が欧州で人気　BYD新車登録台数268.6％増加

資料写真（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

欧州自動車工業会が27日に発表した統計データによると、2025年、比亜迪（BYD）の欧州市場における新車登録台数は前年比268.6％増の18万7657台に達した。中国の自動車メーカーは豊富な製品ラインナップと高いコストパフォーマンスによって、欧州でますます多くの消費者に支持されている。

同工業会の統計データには、欧州連合（EU）、英国、アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインのデータが含まれる。EU域内では、2025年のBYD新車登録台数は同227.8％増加し、市場シェアは2024年の0.4％から1.2％に上昇した。

EUの電気自動車（EV）市場は2025年12月も好転が続いた。欧州市場の新車登録台数におけるバッテリー電気自動車（BEV）の割合は22.6％となり、初めてガソリン車を抜いた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月28日